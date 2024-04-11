Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    Возможно, "аффтар", в отличие от многих, в курсе, что в Hидeрландах из 12 прoвинций аж две Голландии – Южная и Северн...НАТО: почти по Ги...
  • Сергей Кудренко
    А вот по поводу Чехии, автор совершенно не права… Каждый четвертый танкист в армии Гитлера был Чех….  Так что не надо...НАТО: почти по Ги...
  • Сергей Кудренко
    Францию два раза перечислила….НАТО: почти по Ги...

Доброволец Солома (экс-футболист сборной России): «Мы хотим пробить стену равнодушия»

Доброволец Солома (экс-футболист сборной России): «Мы хотим пробить стену равнодушия»

Сорокавосьмилетний Андрей Соломатин - воспитанник СДЮСШОР московского "Торпедо", чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, серебряный призёр чемпионата России в 1995-м, 1999-м, 2000-м, 2001-м, 2002-м и 2004-м, бронзовый призёр чемпионата России-1998, обладатель Кубка России в 1996-м, 1997-м, 2000-м, 2001-м и 2002-м, обладатель Суперкубка чемпионата России-2004.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх