Производительность графической подсистемы игровой консоли AYANEO2 в два раза больше, чем у Steam Deck

Портативная игровая консоль AYANEO2 из Китая стала первым устройством в своей категории на базе APU AMD Rembrandt (серии Ryzen 6000U) с CPU на архитектуре Zen3+ и GPU RDNA2.
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