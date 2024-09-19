Минпросвещения захотело исключить из уроков физкультуры в школах гольф и чирлидинг

В России необходимо исключить из уроков физической культуры в школах чирлидинг, гольф и массаж. С такой инициативой выступило Минпросвещения, следует из проекта приказа ведомства, который опубликован на Федеральном портале правовых проектов.
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