Регина Тодоренко призналась, что стеснялась сего тела (видео)

Ведущая Регина Тодоренко откровенно поделилась своими размышлениями о собственном теле. Жена Влада Топалова опубликовала смелое видео, на котором она предстала в спортивном нижнем белье, танцуя перед зеркалом и демонстрируя стройное тело.