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Капризов сделал дубль за 47 секунд и обеспечил «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

Капризов сделал дубль за 47 секунд и обеспечил «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

В Калифорнии «Сан-Хосе» потерпел домашнее поражение от «Миннесоты» — 2:6. Решающей стала последняя минута второго периода, когда российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов дважды поразил ворота «Сан-Хосе» с интервалом в 47 секунд.

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