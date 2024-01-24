Депутат Роднина заявила, что не стоит удивляться критике тренера Ярошика в Чехии

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина отреагировала на слова экс-тренера "Оренбурга" Иржи Ярошика, заявившего, что после работы в России ему будет сложно трудоустроиться на родине в Чехии или за границей.
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