Депутат Роднина заявила, что не стоит удивляться критике тренера Ярошика в Чехии

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина отреагировала на слова экс-тренера "Оренбурга" Иржи Ярошика, заявившего, что после работы в России ему будет сложно трудоустроиться на родине в Чехии или за границей.