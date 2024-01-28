Политолог Хайс уверен, что третья мировая война уже началась

ПРАГА, 28 января, ФедералПресс. Эксперт Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс высказал мнение, что в сложившейся внешнеполитической обстановке можно выделить признаки начавшейся третьей мировой войны.
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