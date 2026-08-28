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Татар-информ

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Американские горки Аделии Петросян: спасет ли ее реноме новый тренер

Американские горки Аделии Петросян: спасет ли ее реноме новый тренер

Участница Олимпийских игр в Италии Аделия Петросян этим летом решила шуметь на полную. Сначала совершенно неожиданно ушла из группы Тутберидзе, а на днях объявила, что теперь тренируется у Инны Гончаренко.

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