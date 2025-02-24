Слова Маргариты Симоньян о Сталине, с которыми я не согласен

Александр Рожков

А чего ж тут удивительного то? Что ельцинистка откровенно сказала, что СМИ, захваченные ельцинистами, намеренно не говорят правду о СССР уже более 30 лет, или намеренно лгут...? Дык ей за это и платят достойную антисоветчиков зарплату! Кому попало таких денежек у нас не платят...! Заработала....!