Окно в историю В субботу, 22 февраля, в эфире телеканала НТВ состоялась премьера документального проекта, автором которого является Маргарита Симоньян.
Слова Маргариты Симоньян о Сталине, с которыми я не согласен
Комментарии
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Александр Рожков
А чего ж тут удивительного то? Что ельцинистка откровенно сказала, что СМИ, захваченные ельцинистами, намеренно не говорят правду о СССР уже более 30 лет, или намеренно лгут...? Дык ей за это и платят достойную антисоветчиков зарплату! Кому попало таких денежек у нас не платят...! Заработала....!
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