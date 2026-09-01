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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская о 9 матчах «Локо» без побед: «Просто кошмар и ужас, что творится с клубом! Там сейчас к управлению пришли люди, которые, похоже, ничего особо не понимают в этом. Очень больно»

Бывший президент « Локомотива » Ольга Смородская эмоционально отреагировала на результаты команды на старте сезона.

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