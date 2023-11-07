Уничтожение десантниками РФ опорного пункта ВСУ на Артемовском направлении попало на видео

Из-за удара ВС РФ отстранен командир 128-й горной штурмовой бригады ВСУ. Бойцы ВДВ РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении Бойцы ВДВ РФ уничтожили бронетехнику ВСУ и захватили опорный пункт украинских сил севернее Артемовска.
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