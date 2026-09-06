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Без официального брака, денег и династии: почему Анастасия Волочкова годы спустя конфликтует с бывшим мужем и дочерью

Без официального брака, денег и династии: почему Анастасия Волочкова годы спустя конфликтует с бывшим мужем и дочерью

Разногласия между Анастасией Волочковой, предпринимателем Игорем Вдовиным и его нынешней супругой Еленой Николаевой остаются одной из самых обсуждаемых тем в светской хронике почти два десятилетия.

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