В Петербурге и Ленобласти обнаружили почти 2 миллиона контрафактных пачек сигарет

Об этом рассказали Ирина Волк Правоохранители в Ленинградской области пресекли деятельность группировки, участники которой обвиняются в контрабанде и реализации немаркированной табачной продукции иностранного производства, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии