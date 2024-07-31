В Петербурге и Ленобласти обнаружили почти 2 миллиона контрафактных пачек сигарет

Об этом рассказали Ирина Волк Правоохранители в Ленинградской области пресекли деятельность группировки, участники которой обвиняются в контрабанде и реализации немаркированной табачной продукции иностранного производства, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.