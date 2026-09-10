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Глаза и уши ближнего неба: охотники за дронами и мобильные группы держат оборону приграничья России

Глаза и уши ближнего неба: охотники за дронами и мобильные группы держат оборону приграничья России

ВСУ устраивают настоящие авианалеты на приграничные регионы РФ, когда одновременно запускается несколько десятков дронов самолетного типа.

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