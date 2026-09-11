Qatar has turned from the largest gas exporter into a gas buyer. This is reported by Bloomberg. According to the agency, the state-owned company QatarEnergy is negotiating long-term contracts for the purchase of LNG from American producers, including existing and under construction projects.
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