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Царьград

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«Торпедо» уступило «ИрАэро» в Иркутске со счётом 3:4

«Торпедо» уступило «ИрАэро» в Иркутске со счётом 3:4

13 сентября в Иркутске во дворце спорта «Труд» состоялся выездной матч, в котором нижегородское ПКМФ «Торпедо» потерпело поражение от местного «ИрАэро».

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