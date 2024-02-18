Жители Карелии следили за 25-часовым автомарафоном на льду

Экстремальные соревнования «Зимний драйв» прошли на озере Айранне в Сортавале. В марафоне-гиганте, который стал частью фестиваля «Зимний драйв», приняли участие 17 экипажей из Карелии, Петербурга, Выборга, Белгорода, Липецка, Москвы и Московской области.