В Приангарье крепнет движение готовых к труду и обороне

Популярность Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» нарастает такими темпами, что в этом году приходится чуть подождать, пока из столицы доставят знаки отличия для тех, кто успешно выполнил нормативы.
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