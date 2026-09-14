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Царьград

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Камчатка увеличила бюджет на 5 млрд рублей для соцподдержки

Камчатка увеличила бюджет на 5 млрд рублей для соцподдержки

Край Камчатский увеличил бюджет на 2026 год более чем на 5 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на поддержку участников Специальной Военной Операции, компенсацию тарифов на электроэнергию и ремонт дорог.

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