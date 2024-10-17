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Сапсерферов предложили штрафовать за катание без спасательных жилетов

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина попросила главу МЧС обозначить позицию ведомства по вопросу введения административной ответственности за использование сапбордов без спасательных средств.

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