Спецслужбы задержали диверсанта, подорвавшего машину с российскими военными

Спецслужбы задержали диверсанта, подорвавшего машину с российскими военнымиВ Горловке задержан мужчина, которому инкриминируют теракт против российских военнослужащих.
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