В Приморье пропал легкомоторный самолёт

РИА Новости сообщает, что вчера частный легкомоторный самолёт пропал с радаров в Приморском крае. Уточняется, что частный легкомоторный самолёт Bristell RGRA-5500G с аэродрома Пушистый в Южно-Сахалинске в аэропорт села Новороссия.
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