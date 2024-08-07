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В Приморье пропал легкомоторный самолёт

В Приморье пропал легкомоторный самолёт

РИА Новости сообщает, что вчера частный легкомоторный самолёт пропал с радаров в Приморском крае. Уточняется, что частный легкомоторный самолёт Bristell RGRA-5500G с аэродрома Пушистый в Южно-Сахалинске в аэропорт села Новороссия.

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