В Москве изменились цены на проезд в городском транспорте

Стоимость проезда в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, самым выгодным способом оплаты разовой поездки останется биометрия.
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