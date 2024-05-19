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В Москве изменились цены на проезд в городском транспорте

В Москве изменились цены на проезд в городском транспорте

Стоимость проезда в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, самым выгодным способом оплаты разовой поездки останется биометрия.

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