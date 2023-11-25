О грехе Адама

Если бы Адам с Евой не согрешили, не было бы человечества как такового.

Надежда Яблокова

Столько слов, и ни слова истины)))) Изгнание из рая - аллегория, сгущение тонких оболочек тел до материального физического. Не думаю, что иеромонах не знал этого, в семинарии мистическому богословию обучают. А вот то, какое объяснение даётся людям на тексты библии - это намеренное сокрытие таинств.