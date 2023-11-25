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    Вот в приведенных выше высказываниях прямой пример, следующий от лукавого. Вместо принятия истины люди умничать начали!О грехе Адама

О грехе Адама

О грехе Адама

Ни одно действие человека, в этом бренном мире, не повлекло за собой столь обширных катастрофических последствий для всего человечества, как вкушение в Раю Адамом и Евой от плода запретного древа познания благого и лукавого.

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Комментарии
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Severyanin
Если бы Адам с Евой не согрешили, не было бы человечества как такового.
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14 час.
Надежда Яблокова
Столько слов, и ни слова истины)))) Изгнание из рая - аллегория, сгущение тонких оболочек тел до материального физического. Не думаю, что иеромонах не знал этого, в семинарии мистическому богословию обучают. А вот то, какое объяснение даётся людям на тексты библии - это намеренное сокрытие таинств.
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13 час.
МН
Михаил Новиков
Вот в приведенных выше высказываниях прямой пример, следующий от лукавого. Вместо принятия истины люди умничать начали!
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11 час.

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