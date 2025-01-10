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Царьград

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Артиллеристы 58-й армии: первый выстрел через 30 секунд после приказа

Артиллеристы 58-й армии: первый выстрел через 30 секунд после приказа

Артиллеристы 58-й армии группировки "Днепр" на ореховском направлении Запорожской области демонстрируют молниеносную реакцию, открывая огонь в течение 30 секунд.

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