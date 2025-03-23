Как очистить сознание от паразитов?

Валерий Холодок

Еще раз, доброго дня. Уже написал в статье:"Как перепрограммировать ваше подсознание для успеха и счастья."- что необходимо для ГАРМОНИИ в ДУШЕ Человека. Есть так же Золотое Правило:" Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой." Только для того, чтобы это правило работало в Человеке, необходимо постоянно культивировать ОБРАЗ собственного поведения, который позволяет поддерживать отношение к окружающему миру в соответствии с этим Золотым Правилом. И- это довольно СЛОЖНО без обуздания гордыни и корыстного отношения к тому, что Человека окружает. Всего доброго всем.