Наверняка вы сейчас сможете вспомнить ситуации, когда в вашей голове появлялись мысли, которые вы, в общем-то, не сильно-то и хотели думать.
Как очистить сознание от паразитов?
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Александр Николаевич
Предки призывают нас соблюдать чистоту телес и душ наших
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17 час.
Валерий Холодок
Еще раз, доброго дня. Уже написал в статье:"Как перепрограммировать ваше подсознание для успеха и счастья."- что необходимо для ГАРМОНИИ в ДУШЕ Человека. Есть так же Золотое Правило:" Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой." Только для того, чтобы это правило работало в Человеке, необходимо постоянно культивировать ОБРАЗ собственного поведения, который позволяет поддерживать отношение к окружающему миру в соответствии с этим Золотым Правилом. И- это довольно СЛОЖНО без обуздания гордыни и корыстного отношения к тому, что Человека окружает. Всего доброго всем.
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15 час.
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