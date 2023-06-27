Массовое отравление курсантов УрЮИ: что известно на данный момент Елена ГалицкаяВ результате массового отравления, произошедшего несколько дней назад, курсанты Уральского юридического института МВД вынуждены были перейти на дистанционное обучение.
Массовое отравление курсантов УрЮИ: что известно на данный момент Елена ГалицкаяВ результате массового отравления, произошедшего несколько дней назад, курсанты Уральского юридического института МВД вынуждены были перейти на дистанционное обучение.
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