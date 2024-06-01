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Военнослужащие в Актау поздравили детей с праздником

Военнослужащие в Актау поздравили детей с праздником

В День защиты детей военнослужащие базы материально-технического обеспечения и бригады морской пехоты регионального командования «Запад», расположенные в Актау, не только выполняют свои обязанности по защите страны, но и активно участвуют в жизни общества, особенно когда речь заходит о праздновании детских праздников, передает InAktau.

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