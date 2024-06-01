Военнослужащие в Актау поздравили детей с праздником

В День защиты детей военнослужащие базы материально-технического обеспечения и бригады морской пехоты регионального командования «Запад», расположенные в Актау, не только выполняют свои обязанности по защите страны, но и активно участвуют в жизни общества, особенно когда речь заходит о праздновании детских праздников, передает InAktau.