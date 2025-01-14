Премьер Вьетнама: Экономический рост России подтверждает её величие

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь поздравил Россию с экономическими успехами на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным в Ханое, подчеркнув, что рост экономики РФ выше среднемирового уровня, подтверждая её величие и самостоятельность.