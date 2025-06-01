"Жадный, неблагодарный подкаблучник": получивший гражданство РФ Александр Ревва признался, почему бросил родителей на произвол судьбы

а с чего такое внимание к этой чме?

Елена Рудых

Личные отношения родственников в семьях- это личные отношения каждого человека. Лезть туда не надо со своими советами. Каждый чувствует и оценивает ущерб причинённый ему в детстве родителями сам. Обсуждать можно только общественную позицию, как публичного человека и гражданина.