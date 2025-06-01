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"Жадный, неблагодарный подкаблучник": получивший гражданство РФ Александр Ревва признался, почему бросил родителей на произвол судьбы

"Жадный, неблагодарный подкаблучник": получивший гражданство РФ Александр Ревва признался, почему бросил родителей на произвол судьбы

Интересная жизнь с Vera Star На днях уроженец Донецка Александр Ревва — известный артист, совмещающий роли актера, шоумена, певца и юмориста — получил российское гражданство.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
а с чего такое внимание к этой чме?
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21 час.
Елена Рудых
Личные отношения родственников в семьях- это личные отношения каждого человека. Лезть туда не надо со своими советами. Каждый чувствует и  оценивает ущерб причинённый ему в детстве родителями сам. Обсуждать  можно только общественную позицию,  как публичного человека и гражданина.
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17 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Мне он никогда не был интересен, и смешит он не смешно.
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13 час.
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