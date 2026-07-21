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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свежие комментарии

12% – в сезоне РПЛ будет матч с 10+ голами. В XXI веке было 3 таких игры

Букмекеры оценили вероятность матча с 10+ голами в новом сезоне РПЛ. В XXI веке в чемпионате России было лишь три матча, в которых команды забили минимум 10 мячей на двоих.

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