Минюст США обвинил создателей Federal Crypto Reserve в криптовалютном мошенничестве

Как стало известно из заявления Министерства юстиции США, двое обвиняемых – Дэвид Сэффрон и Винсент Маццотта находятся под подозрением в разработке нескольких криптовалютных схем и фактической краже средств на сумму в $25 миллионов у криптоинвесторов.