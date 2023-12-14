Минюст США обвинил создателей Federal Crypto Reserve в криптовалютном мошенничестве

Как стало известно из заявления Министерства юстиции США, двое обвиняемых – Дэвид Сэффрон и Винсент Маццотта находятся под подозрением в разработке нескольких криптовалютных схем и фактической краже средств на сумму в $25 миллионов у криптоинвесторов.
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