Ученые КубГАУ провели День поля: как сохранить кубанские черноземы?

Открывая встречу, ректор КубГАУ, доктор экономических наук Александр Трубилин, особо подчеркнул, что в условиях изменения климата, участившихся засух на Кубани, неизбежен переход к агроландшафтной биологизированной системе земледелия.
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