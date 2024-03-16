Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых?

ВЧ

Владимир Черноморский

За 25 лет нашу элиту прикормили, а теперь предлагают отказаться от страны за коврижки и ништяк, а они и не против, они так же продолжают грабить страну, как и раньше, а почему нет, кто им помешает. Они привыкли рассказывать сказки России, а на самом деле живут припеваючи и ложили они на всех. Всё в открытую и донесли до нас, лишь бы платили, возьмём в руки любой флаг