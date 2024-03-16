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Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых?

Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых?

Позорище. Встретились  две  цитаты.  Первая   -  от  широко  известного  в  узких  кругах  блоггера   с  ником  Русский  мальчик.

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Комментарии
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Валерий Балякин
Элементарно! Обвинят в допинге и снимут с соревнований.
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4 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
За 25 лет нашу элиту прикормили, а теперь предлагают отказаться от страны за коврижки и ништяк, а они и не против, они так же продолжают грабить страну, как и раньше, а почему нет, кто им помешает. Они привыкли рассказывать сказки России, а на самом деле живут припеваючи и ложили они на всех. Всё в открытую и донесли до нас, лишь бы платили, возьмём в руки любой флаг
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3 час.
Уя
Уфимцев я
Я могу ошибаться,просто  у меня очень простое мнение: под чиновниками &quot;от спорта&quot; реально закачались кресла и они могут потерять контроль на огромными потоками финансирования, которые они &quot;доили&quot; все эти годы. А вы о каких эфемерных вещах тут рассуждаете, о патриотизьме говорите... Да плевать им на все на это! Они, суки-лар, бабки теряют!!! неужели этого не видите?
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1 час.

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