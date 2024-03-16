Позорище. Встретились две цитаты. Первая - от широко известного в узких кругах блоггера с ником Русский мальчик.
Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Балякин
Элементарно! Обвинят в допинге и снимут с соревнований.
Ответить
4 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
За 25 лет нашу элиту прикормили, а теперь предлагают отказаться от страны за коврижки и ништяк, а они и не против, они так же продолжают грабить страну, как и раньше, а почему нет, кто им помешает. Они привыкли рассказывать сказки России, а на самом деле живут припеваючи и ложили они на всех. Всё в открытую и донесли до нас, лишь бы платили, возьмём в руки любой флаг
Ответить
3 час.
Уя
Уфимцев я
Я могу ошибаться,просто у меня очень простое мнение: под чиновниками "от спорта" реально закачались кресла и они могут потерять контроль на огромными потоками финансирования, которые они "доили" все эти годы. А вы о каких эфемерных вещах тут рассуждаете, о патриотизьме говорите... Да плевать им на все на это! Они, суки-лар, бабки теряют!!! неужели этого не видите?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии