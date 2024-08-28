Косиняк-Камыш: Польша не может передать Киеву МиГ-29 до 2026 года

Глава польского МО Владислав Косиняк-Камыш проинформировал о том, что держава не сможет снабдить киевский режим собственными боевыми самолётами МиГ-29, пока не сумеет обновить собственный арсенал более новыми моделями.
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