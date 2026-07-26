proavto21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

proavto21

67 подписчиков

12 зимних автомобильных мифов, которые ускоряют износ и повышают риск аварий

12 зимних автомобильных мифов, которые ускоряют износ и повышают риск аварий

Каждую зиму я наблюдаю одну и ту же картину: соседи по двору задумчиво глядят на заснеженные машины, а потом начинают колдовать — кто с картонкой у радиатора, кто с ключами на пятнадцатой минуте прогрева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии