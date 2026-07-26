12 зимних автомобильных мифов, которые ускоряют износ и повышают риск аварий

Каждую зиму я наблюдаю одну и ту же картину: соседи по двору задумчиво глядят на заснеженные машины, а потом начинают колдовать — кто с картонкой у радиатора, кто с ключами на пятнадцатой минуте прогрева.
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