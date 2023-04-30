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Global Times: война между США и КНР будет ошибкой

Global Times: война между США и КНР будет ошибкой

Война между Соединенными Штатами и Китаем будет смертельной ошибкой. Такую информацию для китайской газеты Global Times написал американский политолог Джозеф Най.

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