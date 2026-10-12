HR-директор Кудрявцева: представления о работе мечты меняются со временем

HR-директор Дарья Кудрявцева рассказала, что при поиске работы мечты следует ориентироваться не столько на престиж должности, сколько на повседневные обязанности.
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