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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Критика запрета абортов и книга о «бабских конторах»: новости недели от Forbes Woman

Критика запрета абортов и книга о «бабских конторах»: новости недели от Forbes Woman

Большинство россиян не поддерживают запрет абортов в России, автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев напишет книгу о женских криминальных группировках, а журналистка Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента в 2024 году, — Forbes Woman рассказывает о главных новостях недели, касающихся женщин .

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