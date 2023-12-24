Критика запрета абортов и книга о «бабских конторах»: новости недели от Forbes Woman

Большинство россиян не поддерживают запрет абортов в России, автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев напишет книгу о женских криминальных группировках, а журналистка Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента в 2024 году, — Forbes Woman рассказывает о главных новостях недели, касающихся женщин .