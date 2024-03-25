Владелец "Крокуса" Араз Агаларов рассказал, могла ли охрана остановить террористов

Нападение на концертный зал он сравнил с войсковой операцией Владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов отметил, что когда из машины выходят люди в камуфляже и с автоматическим оружием и начинают всех расстреливать, то никакая служба безопасности не справится.
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