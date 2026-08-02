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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Сочи» Миронов: «Будем стремиться играть в быстрый и атакующий хоккей. Ожидаем, что Ковалев поможет и даст определенную мотивацию»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов высказался о назначении на должность.  – Андрей Викторович, расскажите о своих эмоциях.

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