Мэрия Перми обяжет маскировать кондиционеры на исторических зданиях

Для дворовых фасадов такие требования не предусмотрены.Глава Перми Эдуард Соснин предложил внести изменения в Правила благоустройства города, касающиеся размещения кондиционеров на фасадах исторических зданий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии