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Мэрия Перми обяжет маскировать кондиционеры на исторических зданиях

Мэрия Перми обяжет маскировать кондиционеры на исторических зданиях

Для дворовых фасадов такие требования не предусмотрены.Глава Перми Эдуард Соснин предложил внести изменения в Правила благоустройства города, касающиеся размещения кондиционеров на фасадах исторических зданий.

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