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Не только о футболе

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«Арсенал» пропустил на 1-е место «Ливерпуль», поражения «Авангарда» и «Ак Барса», россиянка Боднарук выиграла ЧМ по рапиду и другие новости

«Арсенал» пропустил на 1-е место «Ливерпуль», поражения «Авангарда» и «Ак Барса», россиянка Боднарук выиграла ЧМ по рапиду и другие новости

1. «Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ по итогам 19-го тура. «Арсенал» дома проиграл «Вест Хэму» (0:2), пропустив спорный гол, и отстает на 2 очка от лидера.

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Комментарии
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Лена Мисько
Рабочий год — всё! 😭🤪
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1 час.
Лена Мисько
Отличная подготовка к Суперкубоку со стороны организаторов
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1 час.
Лена Мисько
Чем же так не понравился саудитам Ататюрк? - ликвидация султаната; - провозглашение республики; - упразднение халифата; - введение светского обучения, закрытие дервишских орденов, реформа одежды; - принятие нового уголовного и гражданского кодексов по европейскому образцу; - латинизация алфавита, очищение турецкого языка от арабских и персидских заимствований, отделение религии от государства; - предоставление избирательных прав женщинам, отмена титулов и феодальных форм обращения, введение фамилий; - создание национальных банков и национальной промышленности
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1 час.

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