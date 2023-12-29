«Арсенал» пропустил на 1-е место «Ливерпуль», поражения «Авангарда» и «Ак Барса», россиянка Боднарук выиграла ЧМ по рапиду и другие новости

1. «Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ по итогам 19-го тура. «Арсенал» дома проиграл «Вест Хэму» (0:2), пропустив спорный гол, и отстает на 2 очка от лидера.
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