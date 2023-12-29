«Арсенал» пропустил на 1-е место «Ливерпуль», поражения «Авангарда» и «Ак Барса», россиянка Боднарук выиграла ЧМ по рапиду и другие новости

Лена Мисько

Чем же так не понравился саудитам Ататюрк? - ликвидация султаната; - провозглашение республики; - упразднение халифата; - введение светского обучения, закрытие дервишских орденов, реформа одежды; - принятие нового уголовного и гражданского кодексов по европейскому образцу; - латинизация алфавита, очищение турецкого языка от арабских и персидских заимствований, отделение религии от государства; - предоставление избирательных прав женщинам, отмена титулов и феодальных форм обращения, введение фамилий; - создание национальных банков и национальной промышленности