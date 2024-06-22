Американский авианосец прибыл в Южную Корею для военных учений

Американский авианосец «Теодор Рузвельт» прибыл в южнокорейский город Пусан для трехсторонних учений, к которым помимо южнокорейских военных будут участвовать и японские, сообщает агентство Yonhap 22 июня.
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