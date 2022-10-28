Новый проект МРК «Сарсар» разработан на базе малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М»

Российский флот может получить малые ракетные корабли нового проекта 21635 "Сарсар", разработанного судостроительной корпорацией "Ак Барс" на базе МРК проекта "Буян-М".
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