Военное обозрение

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Новый проект МРК «Сарсар» разработан на базе малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М»

Новый проект МРК «Сарсар» разработан на базе малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М»

Российский флот может получить малые ракетные корабли нового проекта 21635 "Сарсар", разработанного судостроительной корпорацией "Ак Барс" на базе МРК проекта "Буян-М".

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