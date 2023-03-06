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Защитник «Адмирала» Лисовец о победе над «Салаватом»: «Верили в свои силы, даже когда 0:2 горели»

Евгений Лисовец оценил победу «Адмирала» над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ). Команды провели 3-й матч серии 1-го раунда Кубка Гагарина (2-1).

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