Российский «Тор» уничтожил на купянском направлении «Валькирию» ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» группировки российских войск «Запад» уничтожил беспилотник «Валькирия» Вооруженных сил Украины на купянском направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ.
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