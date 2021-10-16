16 октября: какой сегодня праздник история, приметы и День Ангела

16 октября – 289 день уходящего 2021 года, до конца которого остается всего 76 дней. В этот день отмечается много дат – это Всемирные день продовольствия, день анестезии, и день аллергологов, еще это день Босса и день хлеба.
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