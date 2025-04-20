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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Lit Energy и «Эгриси» встретятся в Красногорске в 1-м туре МФЛ-6

Winline Медиалига, 1-й тур 20 апреля, воскресенье Lit Energy – «Эгриси». Начало 17:00. Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».

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