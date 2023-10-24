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Русская весна

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«Бросили все»: в США раскрыли шокирующие подробности о ВСУ

«Бросили все»: в США раскрыли шокирующие подробности о ВСУ

Украинская армия задействовала весь имеющийся у нее потенциал для проведения контрнаступления, однако даже это не помогло ей провести успешную операцию, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

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